В музеях Читы состоится День открытых дверей

Бесплатно посетить экспозиции можно 31 января



31 января в музеях Читы объявлен День открытых дверей. Акция пройдёт в музейно-выставочном центре Забайкалья и краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова.



- Мы решили сделать подарок читинцам и гостям города в это воскресенье и таким образом отметить окончание первого месяца нового года Днём открытых дверей, - рассказали организаторы.



В музейно-выставочном центре для посетителей работает выставка пейзажей Кирилла Шебеко (0+), представлена экспозиция дымковской игрушки (0+) и многое другое. Кроме того, гости с ОВЗ могут познакомиться с картинами и скульптурами на тактильной экспозиции «Трогательное искусство» (0+).



В краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова для забайкальцев действует выставка «ДВР. 100 лет» (12+), которая приурочена к юбилею образования Дальневосточной республики с центром в Чите. Экспозиция выстроена в эпатажном футуристическом стиле, характерном для начала XX века. Также для посетителей доступна выставка, посвящённая известному краеведу, музееведу и просветителю Алексею Кузнецову (6+), где собраны его уникальные фотографии и личные вещи. По-прежнему для гостей представлены традиционные экспозиции учреждения, которые познакомят с историей, природой и этнографией региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

