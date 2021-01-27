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В Улан-Удэ создали оперштаб по отлову собак

В Улан-Удэ создали оперштаб по отлову собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Оперштаб принимает обращения о собаках, в том числе из мессенджеров

26 января на встрече с жителями посёлка Забайкальский заместитель мэра Улан-Удэ - председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев предложил открыть временный оперативный штаб по отлову собак. Штаб разместился в доме культуре «Забайкальский», который находится в центре посёлка. Штаб будет оперативно принимать все обращения жителей о нахождении безнадзорных животных и сразу же направлять на эти адреса две дежурных бригады по отлову, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сегодня, 27 января с 8 утра заммэра Сергей Гашев и администрация Октябрьского района на месте отрегулировали вопросы по началу работы штаба.

Вчера вечером в пабликах-группах местных жителей начался приём заявок от населения.

Сегодня в штабе начал работать сотрудник комитета городского хозяйства, который принимает обращения лично и по телефону 29-01-30, а также ведёт постоянный мониторинг обращений в чатах и мессенджерах.

Штаб будет работать с 9 до 18 часов, но сообщения можно оставлять в группах круглосуточно.

Также сегодня на утреннем планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил главе Октябрьского района Андрею Сухорукову взять персональную ответственность за Забайкальский и направить все силы и средства на решение проблемы.

Вчера в Забайкальском произошло очередное нападение собак, на этот раз покусали девятилетнюю девочку. Накануне в посёлок прибыли специалисты МБУ «Городское лесничество» с квадрокоптером, оснащённым тепловизором. Был обследован весь периметр местности Первое поле. Нашли одну собаку, которую отловили.

По результатам осмотра собак в лесу не было выявлено. Лесники пешком обследовали весь окружающий лес и не нашли следов.

На сегодня Теперь если безнадзорная домашняя собака в Забайкальском отловлено 185 безнадзорных собаки. После нападения 12 января на 11-летнего мальчика был организован подвоз детей по четырем маршрутам, детей до школы начали сопровождать дружинники.

Решается вопрос о переносе собачьего приюта «Надежда» на окраины вдаль от жилых массивов.

Как показывается статистика рейдов и обходов домов, большинство безнадзорных животных являются домашними и находятся на самовыгуле.

Накануне на сессии Народного Хурала Бурятии был принят закон об увеличении штрафов за нарушение правил самовыгула и регистрации. Если собака будет обнаружена городскими властями на улице, то хозяин будет обязан оплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, ранее штраф составлял от 500 до 1 тысячи рублей.
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