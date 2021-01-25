В Улан-Удэ вахтёр больницы отказала женщине с кровотечением

Возмутившую всех историю рассказала пациентка гинекологического отделения



В паблике «Аноним 03» активно обсуждается случай, рассказанный улан-удэнкой. 24 января у женщины открылось маточное кровотечение. Семья не так давно живёт в столице Бурятии, и до этого им ещё не приходилось обращаться в местные больницы, поэтому они позвонили на «скорую» узнать, в какое медучреждение надо ехать.



- Отправили на Комсомольскую в Ж/Д больницу. Муж быстро повёз меня. И так как мы впервые там, и я в полуживом состоянии, зашли в первую попавшуюся дверь. Там сидела женщина-вахтер, за спиной у неё была дверь гинекологического отделения! Она нас выгнала! Сказала, что приёмное отделение с другой стороны здания! Мне плохо. Муж просил вызвать кого-нибудь. Она нас выгнала. На улице я потеряла сознание! Муж снова побежал к этой женщине и просил помочь... Позвать хоть кого-то. Она вполне могла открыть дверь гинекологии и позвать ту же медсестру... Она его с кулаками нагнала. Вышла и смотрела, как муж тащит меня без сознания в приёмное отделение, - возмущается женщина.



Горожанка отмечает в социальной сети, что ей обидно за подобное отношение.



- Просто люди скажите, как так можно? Назавтра, когда муж привез мне вещи, я вышла, и там была та женщина. Я включила камеру и спросила, почему она никого не позвала. Знаете, что она мне сказала?! Я вахтёр, это не входит в мои обязанности, скажи спасибо, что я за тобой кровь подтёрла. Мне обидно честно за такое отношение. Хочется послушать ваше мнение, - заключила она.



Пользователи встали на её сторону: «Она несчастная женщина, вот и всё. Ненавидит свою работу и весь мир. Не обращайте внимание, это её проблемы. С вами сейчас все хорошо, и это главное»



«Обязательно напишите жалобу в прокуратуру РБ. И знаете почему? Вы были с мужем, который вас спас от гибели, а другая, возможно, будет оставлена умирать за дверями больницы на снегу»



«Есть такие «людишки», которые потеряли человечность давным-давно, если у них была она. Но самое главное, вы сами её не теряйте. И у нас в городе много хороших и добрых людей. Здоровья вам»



«Пишите жалобу на имя главврача больницы, в Минздрав. Вахтёр, и что дальше?»



«Звоните в минздрав. А лучше напишите заявление заведующей. А ещё лучше не теряйте веру в людей. Много у нас хороших и добрых людей»



«Вахтеризм - это про профессиональное и душевное выгорание»



«Очнитесь, вы же в Улан-Удэ. Крепитесь и набирайтесь терпения. В каждой инстанции вы с таким отношением столкнетесь. Неважно, какая будет. Приставы или медицина».



«Мне кажется, это попадает под статью «Оставление в опасности».







