Бурятский скакун стал чемпионом международной выставки

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в интервью Булат Будажанаев говорил : «Человек счастлив тогда, когда работа и хобби – это одно. У меня это коневодство и сельское хозяйство».





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Бурятская порода лошадей в очередной раз прославила республику. Жеребец Жаа зээрдэ, выращенный владельцем СПК «Ульдурга», стал чемпионом международной виртуальной конной выставки «Краса Аборигенов-2020». Выставка прошла в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.Ульдургинский скакун 2016 года рождения стал победителем среди 115 участников, 200 лошадей, а это более 20 пород из разных регионов страны.Международная конная выставка «Иппосфера» – крупнейшее в России и СНГ конное событие. Бурятия впервые приняла участие в данном мероприятии. Выставка прошла в онлайн-формате. Были направленны документы, описание породы, а также фотографии бурятских лошадей, принадлежащих СПК «Ульдурга» Еравнинского района. Конкурсная комиссия с апреля 2020 года принимала заявки от регионов. Результаты стали известны только в середине января 2021 года.В Бурятии Еравнинский район по праву считается лидером по табунному коневодству. Район обладает достаточными запасами пастбищных ресурсов. В целом в республике поголовье держится на стабильном уровне и насчитывает порядка 52 тысяч голов лошадей. В Бурятии есть мощный потенциал, ведь только в селе Ульдуга имеется 17 тысяч га сельхозугодий, на которых вместе с частниками содержится порядка 1500 голов лошадей. Всего же в Еравнинском районе семь тысяч голов лошадей.Подготовкой к выставке занимался молодой руководитель предприятия Булат Будажанаев. Ветеринар по образованию, выпускник БГСХА на земле работает со студенчества. В свои 31 год управляет одним из ведущих в республике племенным заводом «Ульдурга» в Еравнинском районе.Сельскохозяйственное предприятие является уникальным – одновременно племзаводом по разведению казахской белоголовой породы коров и племрепродуктором по разведению бурятской породы лошадей и овец породы «буубэй». При этом делается упор на номадное животноводство - лошади находятся на пастбищном содержании круглогодично. Сейчас в хозяйстве насчитывается 850 голов лошадей, 1570 голов крупного рогатого скота и более 3000 овец.