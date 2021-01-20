Евгений Касперский побывал в Улан-Удэ

Как оказалось, он совершает автопробег по маршруту Магадан — Москва. Судя по сторис, в столице Бурятии Касперский попробовал сагудай из байкальской рыбы в одном из ресторанов. На записи миллиардер говорит: «Налетай».







Евгений Касперский уже побывал в ряде сибирских городов. Недавно он поделился в Instagram впечатлениями о Байкальске: «С одной стороны неплохой горнолыжный курорт, с другой стороны – Байкал, который не замерзает даже в январе. Потом он, конечно, замёрзнет, но в январе – вот, пожалуйста, тонкий лед. А дальше чистая вода».

















Один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности, основатель компании «Лаборатория Касперского», миллиардер Евгений Касперский был проездом в Улан-Удэ.В комментариях он уточнил, что он не только путешествует, но и работает. «Встречаемся с заказчиками и партнёрами», - добавил бизнесмен.Пользователи под постом приглашают известного программиста в свои родные края – к примеру, в Казахстан - в Катон-Карагайский заповедник, на Рахмановские ключи, а также на Алтай.