В Бурятии на жильё для детей-сирот направят более 465 млн рублей

Квартиры для них приобретаются на вторичном рынке



По данным минсоцзащиты Бурятии в республике на 1 января 2021 года 4251 человек из числа детей-сирот старше 18 лет нуждаются в жилье. В 2020 году было приобретено 233 жилых помещения на сумму 412,6 млн рублей – это в два раза больше, чем годом ранее.



- В среднем в год жильём обеспечивается порядка 200-250 детей-сирот. Сама процедура предоставления жилых помещений осталась той же самой. Квартиры распределяются методом жеребьёвки, - уточнил директор республиканского ресурсного центра «Семья» Иван Суворов. - В 2021 году на приобретение жилья детям-сиротам предусмотрено 465,3 млн рублей.



Напомним, на протяжении нескольких лет жильё для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретается на вторичном рынке. В торгах по закупке жилья для детей-сирот может участвовать любой гражданин, желающий продать свою квартиру государству. Жилая площадь должна соответствовать ряду требований.



- Одно из них – продаваемая квартира должна быть обязательно благоустроенная, площадью не менее 24 квадратных метров, с косметическим ремонтом, наличием стеклопакетов на окнах, исправных сантехнических приборов и приборов отопления, централизованного горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения. Ещё одно требование – жилое помещение должно соответствовать всем строительным, противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.



Вся необходимая информация о торгах размещена на сайте госзакупок. Здесь можно изучить технические требования и изготовить электронную цифровую подпись с правом участия в торгах и в Росреестре. В течение 30 дней с момента подписания акта приёма-передачи жилых помещений производится оплата. Далее квартира передается в специализированный жилищный фонд.



- В федеральные органы законодательной и исполнительной власти правительством Республики Бурятия ежегодно направляются предложения по совершенствованию механизма реализации жилищных прав детей-сирот в части внедрения «жилищных сертификатов», сокращения срока договора найма для социализированных сирот, увеличению федерального финансирования, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – В частности, по предложениям республики и других регионов, министерством просвещения Российской Федерации подготовлен и внесён в федеральное правительство проект федерального закона, предусматривающий расширение форм и механизмов обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями.



