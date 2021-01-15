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Три района Бурятии охватит проект психологической поддержки

Три района Бурятии охватит проект психологической поддержки
Общество,  Фото:pixabay.com
Около полмиллиона рублей будет направлено на психологическое сопровождение получателей соцуслуг в сельской местности

В Бурятии проект «Долговременный уход: практика добра и заботы» выиграл президентский грант на сумму 488 тысяч рублей. Он направлен на психологическое сопровождение получателей социальных услуг на дому в сельской местности, а также психологической поддержки и развитию профессиональных коммуникативных компетенций социальных работников. Проект автономной НКО социальной помощи и социального обслуживания населения «Аэлита» охватит три района республики: Иволгинский, Мухоршибирский и Тункинский.

Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ, инициатором проекта «Долговременный уход: практика добра и заботы» стала сотрудник организации Арюна Мылзенова, профессиональная деятельность которой направлена на развитие системы долговременного ухода в республике. Средства гранта, по словам автора проекта, также будут направлены на психологическое сопровождение получателей услуг и социальных работников, ухаживающих за ними.

- Для соцработников будут организованы тренинги, социально-психологические практикумы, направленные на работу с эмоциональным выгоранием, обучение специальным знаниям физиологических изменений пожилых граждан и инвалидов, применение их на практике, а также индивидуальная и групповая работа с получателями социальных услуг на дому. Всё это, в том числе, улучшит качество жизни пожилых граждан, нуждающихся в уходе на дому, - рассказала Арюна Мылзенова.
Бурятия социальная защита населения
 
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