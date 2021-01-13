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Бурятский лама не советует браки без сватовства

Бурятский лама не советует браки без сватовства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Настоятель дацана рассказал о смысле сватовства и почему не стоит сожительствовать без этого обряда

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) поднял тему сватовства. Он напомнил, что у бурят всегда была традиция узнавать у лам-астрологов благоприятные года и дни для сватовства и брака своих детей. Обычно сватались и заключали брак в разные годы, то есть в первый год – сватовство, а на следующий год играли свадьбу.

- Смысл сватовства заключался не только в знакомстве с родителями, родственниками, а большей частью в знакомстве с родословной, с выказывания почтения, уважения к духам предков и всех божеств, духов, имеющих отношение к невесте и её родителям. Пусть они представлены небольшим алтарём в доме, но в этом акте заключён большой, древний и сакральный смысл. Браки без сватовства не будут иметь благословения предков рода, духов местности и божеств-хранителей сильных, именитых родственников невестки, - поделился своим мнением Еши Намжил лама.

Он также затронул тему сожительства пар.

- В наше время модно стало жить «пробной» брачной жизнью, т.е. гражданским браком. Годы пролетают, дети подрастают, и забывается про сватовство. Без благословения духов предков, конечно, прожить можно. Однако это, как правило, бывает довольно непросто. Чаще встречаются неудачи, болезни, особенно у детей. Дети в таких семьях вырастут без «прошлого», без памяти рода, родины, без корней. Они быстрее, чаще с радостью покинут родителей и забудут их. Гораздо больше шансов, что такие дети будут одинокими и чаще испытывать психические нагрузки, фобии, страхи и нужду. Несложный акт сватовства может иметь такие далеко идущие последствия. Даже если прошло уже много лет совместной жизни, всё равно лучше отдать дань традиции и хоть позже, но провести символический акт сватовства с минимальным количеством родственников, - советует он.

В буддийской астрологии есть отдельный брачный раздел. Самым главным в нём являются лунные числа, затем смотрят дни недели и так далее. Лучшими лунными числами верующие считают 4 и 11, худшими – 27, 29. Лучшими днями недели – понедельник и пятница, худшим – вторник. Есть ещё много различных нюансов, которые сможет учесть лама-астролог, поделился Еши Намжил лама.

Он также посоветовал не выбрасывать, не отдавать и вообще не выносить из дома без надобности хадак для сватовства.

- Для долгой сохранности можно этот хадак положить в целлофан. Лишь по особым лунным дням выставлять на алтарь. Например, в дни Белого месяца или когда лама в доме проводит ритуал, и на этом хадаке призывать удачу – «Ахрей!». Если хадак сохранился, его повязывают на коновязь у дома, когда сын женится. Но это было в традиции баргузинских бурят. В случае порчи хадака его можно заменить другим с согласия обоих супругов и с благословения - молитвы ламы. Если супруги развелись, и нет шансов на воссоединение, тогда оставшийся со сватовства хадак можно поднести на алтарь дугана, повязать в дацане на изгородь или в другом святом месте. В зависимости от сохранности, т.е. внешнего вида хадака. Если хадак совсем испортился, его следует сжечь, - рассказал верующим настоятель Курумканского дацана.
свадьба семьи буддизм
 
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