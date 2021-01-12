В Забайкалье ветеран труда отпраздновала 92-й день рождения

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Долгожительницу из Хилокского района поздравили её родные



В селе Харагун Хилокского района Забайкалья принимала поздравления Анна Яковлевна Старчекова. Ей исполнилось 92 года, сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.



- Моей бабушке пришлось пережить все тяготы военного лихолетья. Анна была старшей в многодетной семье – у неё четыре младших сестры и брат. Известие о войне изменило жизненные планы – отец ушёл на фронт, и все тяготы жизни легли на хрупкие плечи Анны, которой было 12 лет, - рассказала её внучка Елена Халецкая. - Анна готовила обеды комбайнёрам и помогала боронить поля вместе со взрослыми. Трудовой день начинался рано утром и заканчивался далеко за полночь, иногда на молотилке работали и до утра. Болела спина, пухли руки от работы, но Аннушка понимала, что без её помощи в тылу просто не обойтись…



Аннушка была самая маленькая, но председатель колхоза разрешил ей за трудолюбие возить копны вместе с деревенскими парнями. Жили очень бедно: иногда зерно меняли на одежду, которую привозили в деревню торговцы из Хилка. Помогали и вдовам погибших: девчата мыли полы, прибирались в доме, а парни заготавливали дрова.



После войны, когда отец вернулся с фронта, семья переехала в Хилок. Анна устроилась работать уборщицей, затем возила вагонетками шлак из-под паровозов, а в ремонтном отделе занималась заменой шпал. Здесь же встретила своего будущего мужа – бригадира Михаила Евдокимовича Саутина. В молодой семье один за другим стали появляться дети. Но занимаясь их воспитанием, Анна продолжала трудиться.



За свою трудовую деятельность Анна Яковлевна несколько раз получала почётные грамоты и денежные премии, звание «Ветеран труда», медали к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне. И сейчас, несмотря на свой преклонный возраст она продолжает трудиться: выращивает цветы и овощи на приусадебном участке, стряпает, а также хорошо поёт.



- Моя бабуля – интересный собеседник, с ней можно говорить на любые темы, это удивительно чуткий и добрый человек. У нас большая семья – шесть детей, девять внуков, 13 правнуков и один праправнук. И все мы любим свою бабушку, гордимся ей и желаем ей долгих лет жизни, - добавила Елена Халецкая.



Напомним, что на данный момент на территории Забайкальского края проживает 36 человек в возрасте 100 и более лет.

