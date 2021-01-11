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Бурятские школьники победили финских шахматистов

Бурятские школьники победили финских шахматистов
Общество,  Фото:федерация шахмат Бурятии
Счёт товарищеской встречи - 198:55

9 января состоялась товарищеская встреча между юными шахматистами Бурятии и Финляндии. В связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой в стране финские дети играли из дома, а бурятская команда, организаторы и гости турнира – на площадке «Точка кипения БГУ».

Участников онлайн-турнира приветствовали глава Бурятии Алексей Цыденов, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, президент федерации шахмат Финляндии Аско Хентунен и президент федерации шахмат Бурятии Инна Ивахинова.

По словам организатора соревнований Цыдена Раднаева, турнир прошёл при большом преимуществе юных шахматистов Бурятии. Капитаном команды стал самый юный мастер ФИДЕ, победитель первенств России и мира Эрдэм Хубукшанов. Также за чёрно-белые поля сели дважды серебряный призёр первенств России, победитель первенств СФО и ДФО Тамерлан Чындыгыр, а также победители и призёры первенств ДФО и СФО Роман Сымбелов, Батор Жамбалов, Алдар Тыхеев, Алдар Богданов, Алдар Бабаринов, Сойжина Комиссарова, Номина Дармаева и Виктория Будаева.

После двух часов игры счёт на табло был 198:55 в пользу Бурятии. Самое большое количество очков в копилку сборной принёс, как и полагается капитану, Эрдэм Хубукшанов. Он выиграл все встречи и набрал 28 очков. По 26 очков в активе Романа Сымбелова и Номины Дармаевой, хотя с последней сражалась одна из лидеров сборной Финляндии.

Напомним, что в это же время на дополнительной площадке проходил розыгрыш экскурсии на вертолёте над Тункинским национальным парком. Международный гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов играл против своих соперников вслепую. Под занавес турнира Эрдэм Хубукшанов выиграл матче вслепую у одного из гостей мероприятия, сообщает федерация шахмат России. 
шахматы Бурятия турнир спорт
 
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