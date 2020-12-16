Пострадавшая женщина подала жалобу на регулярное затопление квартиры
В Бурятии более года назад в Госстройжилнадзор обратилась женщина с жалобой на то, что соседка сверху её регулярно затапливает. Причём дом является двухэтажным с печным отоплением.
- В результате проверки выяснилось, что этажом выше в том месте, где стояла печь, собственница установила душевую кабину. Инспектор жилнадзора выдал предписание о согласовании переустройства с органами местного самоуправления либо привести помещение в соответствие с техническим паспортом, - сообщили в ведомстве.
Однако затем инспекторы столкнулись с проблемой: установить, исполнено ли предписание, было невозможно – хозяйка квартиры не впускала проверяющих в помещение.
- После нескольких попыток провести проверку Госстройжилнадзор обратился в суд с иском об обеспечении доступа в жилое помещение. Суд принял решение предоставить доступ, и после вступления в силу решения инспектор выехал на место вместе со службой судебных приставов, - пояснили в ведомстве.
Результатом обследования стал акт о неисполнении предписания Госстройжилнадзора. «Материалы дела будут направлены в администрацию Улан-Удэ для принятия решения о направлении иска в суд. Суд по данному иску может вынести решение о продаже квартиры с публичных торгов», - заключили в Госстройжилнадзоре Бурятии.
Жительница Бурятии топит соседей, поставив душ в кухне
Общество, Фото:
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