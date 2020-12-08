Бурятская кухня победила в гастрономическом фестивале ДФО

Жюри признало обновлённые национальные блюда лучшими на Дальнем Востоке
5 декабря были объявлены итоги IX фестиваля-конкурса «Кухня без границ -2020». Бурятская кухня, представленная рестораном «Тэнгис» 4 декабря, стала победителем в номинации «Лучшая идея по обновлению национального блюда», сообщает пресс-служба минтуризма РБ.
Цель фестиваля – рассказать гостям о возможностях гастрономического туризма каждого региона и показать необычные гастрономические новинки с национальным колоритом. В этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль проходил в онлайн- формате: презентации национальных блюд проходили в социальных сетях. Подведение итогов фестиваля также прошло в режиме онлайн.
По правилам конкурса все участники фестиваля представляли несколько обновлённых традиционных блюд национальной кухни. Их оценивала коллегия жюри в номинациях:
- «Лучшая идея по обновлению национального блюда»,
- «Умелое сочетание современных технологий и национальных традиций»,
- «Лучшая национальная выпечка»,
- «Смелое использование местных продуктов в кулинарной обработке»,
- «Лучший национальный напиток»,
- «Лучший мастер-класс по приготовлению национального блюда»,
- «Самое оригинальное блюдо из местных продуктов».
Сначала национальную кухню оценивали жюри на региональном уровне, а 5 декабря итоги подвёл оргкомитет конкурса в городе Хабаровск.
Накануне подведения итогов, в рамках заключительной части фестиваля состоялась онлайн-презентация бурятской кухни. Специально для фестиваля шеф-повар ресторана «Тэнгис» Артём Курикша по-новому приготовил национальные блюда республики с добавлением новых ингредиентов. Были представлены холодные закуски с икрой байкальской рыбы; буузы необычной формы из баранины с черемшой, морепродуктов и брусничной солью; салат «Дальний Восток» из байкальской рыбы; на десерт – конфета из арбина (внутренний конский жир) под шоколадом.
Перед подачей блюд для жюри и гостей мероприятия была показана световая инсталляция: на столе, который позднее будет сервирован блюдами, ожили сюжеты из быта кочевников, появились юрты и пейзажи Бурятии под аккомпанемент традиционной бурятской музыки.
После такого вступления жюри были предложены холодные закуски из байкальской рыбы, сервированные на камнях, привезённых с Окинского района, а также замороженный арбин на ледяной подушке с использованием жидкого азота. Затем Артём Курикша провёл мастер-класс по лепке двухэтажной буузы. Жюри тоже смогли попробовать себя в качестве шеф-повара и слепили двухэтажную буузу. Буузы были приготовлены с оригинальными начинками и были двух цветов: традиционного светлого и чёрного. Кроме того, к закускам и горячим блюдам была предложена брусничная настойка. Красоту, вкус и подачу блюд оценивали приглашённые жюри: телеведущая Лариса Иринцеева; директор туркомпании «Байгал Трэвел» Вячеслав Дмитриев и Нина Будаева, сотрудник пресс-службы министерства туризма РБ.
Бурятская кухня победила в гастрономическом фестивале ДФО
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