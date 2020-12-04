В Улан-Удэ проверяют организацию школьного горячего питания
Специалисты комитета по образованию администрации Улан-Удэ продолжают мониторинг организации питания учащихся в школах.
На сегодня проверки прошли в школах №1, 2, 7, 19, 31, 32, 51, гимназии №14.
- График питания, составленный с целью разведения потоков учащихся в столовой, выполняется, реализуемые блюда соответствуют утверждённому меню. Сотрудники, осуществляющие раздачу готовых блюд, соблюдают масочный режим, используют перчатки. Мониторинг организации питания учащихся будет продолжен, - сообщила и.о. председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова.
Стоимость питания в день на одного школьника составляет 63 рубля 50 копеек. Бесплатным горячим питанием в этом году обеспечены 29 тысяч учеников начальных классов. На сегодня в 55 школах работает 44 пищеблока полного цикла и 19 буфетов-раздаточных.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 декабря практически все школы Бурятии вернулись к очному режиму.
Стоимость питания школьника в Улан-Удэ – 63 рубля
Общество, Фото:
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