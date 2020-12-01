В Чите прошёл чемпионат Забайкалья по бадминтону

Общество, Фото: федерация бадминтона Забайкальского края

В соревнованиях также участвовали спортсмены из Иркутской области



В конце ноября в Чите завершился чемпионат Забайкальского края по бадминтону.



- В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из Забайкальского края и Иркутской области. Турнир организован федерацией бадминтона Забайкальского края, при поддержке Забайкальского государственного университета, краевого министерства физической культуры и спорта, а также регионального центра спортивной подготовки, - рассказал главный судья соревнований Александр Буторин.



По информации пресс-службы мин спорта Забайкалья, победителями и призёрами чемпионата региона по бадминтону стали:



Спорт для лиц с ПОДА

1 место - Георгий Шишанин

2 место - Андрей Щукин



Мужской одиночный разряд

Класс «А»

1 место - Баир Батуев

2 место - Нгуен Винь

3 место - Данил Воложанин, Егор Димов

Класс «В»

1 место - Алексей Жигмитов

2 место - Александр Петров

3 место - Александр Новицкий, Сергей Стракович



Женский одиночный разряд

Класс «А»

1 место - Анастасия Макарова

2 место - Ольга Коновалова

3 место - Юлия Дружинина

Класс «В»

1 место - Ольга Баклицкая

2 место - Елена Матвеева

3 место - Валентина Сенотрусова, Татьяна Завийская



Мужской парный разряд

Класс «А»

1 место - Алексей Сергеев/Нгуен Винь

2 место - Антон Новицкий/Артем Ключников

3 место - Данил Воложанин/Александр Епринцев

Класс «В»

1 место - Александр Петров/Алексей Жигмитов

2 место - Евгений Трухин/Анатолий Белянин

3 место - Сергей Стракович/Александр Новицкий



Женский парный разряд

Класс «А»

1 место - Анастасия Макарова/Юлия Дружинина

2 место - Татьяна Завийская/Ольга Коновалова

3 место - Елена Матвеева/Ольга Баклицкая

Класс «В»

1 место - Валентина Сенотрусова/Виктория Трухина

2 место - Людмила Щербакова/Татьяна Бахарева

3 место - Полина Жаурова /Наталья Юнцева



Смешанный парный разряд

1 место - Баир Батуев /Ольга Коновалова

2 место - Александр Епринцев /Юлия Дружинина

3 место - Данил Воложанин /Анастасия Макарова, Артем Ключников /Ольга Дуплева



Командные соревнования

1 место - «Траектория волана» в составе Баира Батуева, Антона Новицкого, Артема Ключникова, Ольги Коноваловой, Ольги Дуплевой

2 место - «Viruss», состав команды: Данил Воложанин, Егор Димов, Владислав Давыдов, Анастасия Макарова, Юлия Дружинина

3 место - состав команды: «Байкал» Нгуен Винь, Алексей Сергеев, Александр Новицкий, Ирина Щвец, Татьяна Бахарева, Полина Жаурова

