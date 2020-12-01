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В Чите прошёл чемпионат Забайкалья по бадминтону

В Чите прошёл чемпионат Забайкалья по бадминтону
Общество,  Фото:федерация бадминтона Забайкальского края
В соревнованиях также участвовали спортсмены из Иркутской области

В конце ноября в Чите завершился чемпионат Забайкальского края по бадминтону.

- В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из Забайкальского края и Иркутской области. Турнир организован федерацией бадминтона Забайкальского края, при поддержке Забайкальского государственного университета, краевого министерства физической культуры и спорта, а также регионального центра спортивной подготовки, - рассказал главный судья соревнований Александр Буторин.

По информации пресс-службы мин спорта Забайкалья, победителями и призёрами чемпионата региона по бадминтону стали:

Спорт для лиц с ПОДА
1 место - Георгий Шишанин
2 место - Андрей Щукин

Мужской одиночный разряд
Класс «А»
1 место - Баир Батуев
2 место - Нгуен Винь
3 место - Данил Воложанин, Егор Димов
Класс «В»
1 место - Алексей Жигмитов
2 место - Александр Петров
3 место - Александр Новицкий, Сергей Стракович

Женский одиночный разряд
Класс «А»
1 место - Анастасия Макарова
2 место - Ольга Коновалова
3 место - Юлия Дружинина
Класс «В»
1 место - Ольга Баклицкая
2 место - Елена Матвеева
3 место - Валентина Сенотрусова, Татьяна Завийская

Мужской парный разряд
Класс «А»
1 место - Алексей Сергеев/Нгуен Винь
2 место - Антон Новицкий/Артем Ключников
3 место - Данил Воложанин/Александр Епринцев
Класс «В»
1 место - Александр Петров/Алексей Жигмитов
2 место - Евгений Трухин/Анатолий Белянин
3 место - Сергей Стракович/Александр Новицкий

Женский парный разряд
Класс «А»
1 место - Анастасия Макарова/Юлия Дружинина
2 место - Татьяна Завийская/Ольга Коновалова
3 место - Елена Матвеева/Ольга Баклицкая
Класс «В»
1 место - Валентина Сенотрусова/Виктория Трухина
2 место - Людмила Щербакова/Татьяна Бахарева
3 место - Полина Жаурова /Наталья Юнцева

Смешанный парный разряд
1 место - Баир Батуев /Ольга Коновалова
2 место - Александр Епринцев /Юлия Дружинина
3 место - Данил Воложанин /Анастасия Макарова, Артем Ключников /Ольга Дуплева

Командные соревнования
1 место - «Траектория волана» в составе Баира Батуева, Антона Новицкого, Артема Ключникова, Ольги Коноваловой, Ольги Дуплевой
2 место - «Viruss», состав команды: Данил Воложанин, Егор Димов, Владислав Давыдов, Анастасия Макарова, Юлия Дружинина
3 место - состав команды: «Байкал» Нгуен Винь, Алексей Сергеев, Александр Новицкий, Ирина Щвец, Татьяна Бахарева, Полина Жаурова
спорт бадминтон Забайкальский край чемпионат
 
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