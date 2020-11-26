В Бурятии волк наблюдал за лесниками

- Мы были на патрулировании, как вдруг в зеркало заднего вида заметили, что волк бежит за машиной. Когда мы останавливались осмотреться, он ложился на снег и наблюдал за нами. Мы оставили ему немного еды и поехали потихоньку дальше, но он решил нас проводить. Добежал до трассы, а потом ушёл, - рассказал участковый лесничий Прибайкальского лесничества Алексей Щепин.





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