В Бурятии волк наблюдал за лесниками

В Прибайкальском районе лесники встретили волка и успели снять его на видео
При патрулировании лесов в местности Большой Иркилик сотрудники Прибайкальского лесничества заметили волка. Он бежал за машиной лесников.
- Мы были на патрулировании, как вдруг в зеркало заднего вида заметили, что волк бежит за машиной. Когда мы останавливались осмотреться, он ложился на снег и наблюдал за нами. Мы оставили ему немного еды и поехали потихоньку дальше, но он решил нас проводить. Добежал до трассы, а потом ушёл, - рассказал участковый лесничий Прибайкальского лесничества Алексей Щепин.
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