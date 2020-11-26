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В Бурятии детям-сиротам через суд предоставят жильё

В Бурятии детям-сиротам через суд предоставят жильё
Общество,  Фото:pixabay.com
В деле разбиралась прокуратура

В прокуратуру Кижингинского района Бурятии обратились дети-сироты, которые заявили о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что им в селе Кижинга по договорам найма жилого помещения специализированного жилищного фонда предоставлено жильё, которое не соответствует строительным и техническим требованиям, проживание в нём представляет опасность для жизнедеятельности людей.

Прокурор района направил

В суд был направлен иск об обязании министерства социальной защиты населения республики и государственного бюджетного учреждения республики «Республиканский ресурсный центр «Семья» предоставить 10 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения специализированного жилищного фонда, пригодные для проживания и соответствующие требованиям законодательства, взамен предоставленных ранее.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура дети-сироты
 
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