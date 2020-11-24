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В Бурятии правозащитницу обвинили в неношении маски

В Бурятии правозащитницу обвинили в неношении маски
Общество, 
Надежда Низовкина отказалась принять уведомление полиции

Известную бурятскую правозащитницу Надежду Низовкину обвиняют в том, что она находилась в здании Октябрьского районного суда Улан-Удэ без защитной маски. Сама правозащитница с этим категорически не согласна.

Надежда выложила на свой You-Тube канал видео того, как два полицейских поджидали её в здании суда, после очередного судебного процесса. Полицейский пытался ей вручить уведомление для составления протокола за административное правонарушение. Отсутствие маски Низовкиной вменяют на недавнем процессе преподавателя Бурятского аграрного колледжа, оштрафованную за проведение митинга.

Сама Надежда утверждает, что подобное исключено, поскольку без маски её попросту не пустили бы в здание Октябрьского райсуда.

- Это полная фальсификация. Всем известно, что я всегда маски ношу, абсолютно всегда. Как бы меня пустили на судебное заседание? –зада вопрос Надежда Низовкина.

Правозащитница отказалась принять уведомление, о чём сказала полицейскому.

- Я его отказываюсь принят, это абсолютная неправда.

- В связи с чем? – интересуется полицейский.

- В связи с тем, что это полностью сфальсифицированное дело, - отвечает Низовкина.

- Ну, мы же должны вас должным образом уведомить. Правильно? – продолжает полицейский.

- Я не хочу участвовать в сфабрикованном процессе. Я его расцениваю как репрессию против защитника, против юриста, который осуществляет свои профессиональные обязанности, - сказала Надежда Низовкина.

После этого полицейские ушли.

Правозащитница не исключает того, что она, действительно, могла снять защитную маску для того, чтобы записать видео после судебного заседания. Но она утверждает, что в этот момент вокруг не было людей. Также она отметила, что в самом суде ей тогда замечаний не делали.

- Я не находилась без средств индивидуальной защиты, они у меня были, они у меня есть абсолютно всегда. Без них моя работа на протяжении уже более чем полугода физически невозможна. Любой сотрудник полиции, любой судебный пристав мне просто бы не позволил пройти в здание суда и осуществлять мои профессиональные обязанности. Если бы ко мне подошли данные сотрудники или кто-нибудь в этом глухом, пустом коридоре, я в ту же секунду, разумеется, надела бы, - пояснила Надежда Низовкина.

Также она добавила, что никогда к антимасочникам не относилась.

В Бурятии на сегодня действует повсеместный масочный режим. Носить маски необходимо не только в общественных местах, как это было летом, но и на рабочих местах.


масочный режим маски
 
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