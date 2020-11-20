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В Бурятии преподавателя колледжа оштрафовали за митинг

В Бурятии преподавателя колледжа оштрафовали за митинг
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако адвокат утверждает, что это был не митинг, а простая встреча со студентами

Преподаватель Бурятского аграрного колледжа оштрафована на тысячу рублей за проведение митинга. Об этом сообщила адвокат, известная правозащитница Надежда Низовкина. По её оценке, данное мероприятие митингом не было, а педагог проводила организационное собрание со студентами.

- Она обвиняется в том, что провела массовое публичное мероприятие в период карантинных ограничений на территории Бурятского аграрного колледжа. Предыстория событий такова: руководству колледжа стало известно о возможной реорганизации либо ликвидации образовательного учреждения, о предполагаемом его слиянии с другим учреждением, в частности с колледжем недропользования. Стало также известно, что по предварительной информации студенты, проживающие в общежитиях, могут лишиться своих мест. Эта информация имела существенное значение для руководства образовательного учреждения, и она должна была быть незамедлительно доведена до сведения учащихся, - пояснила Надежда Низовкина.

Также, по её мнению, мероприятие не носило публичного характера.

- Оно не проводилось в общественном месте, тем более на какой-либо из площадей, традиционно используемых для этой цели в Улан-Удэ. Оно проводилось на прилегающей к помещению аграрного колледжа территории во внутреннем дворике, окружённой с одной стороны учебным корпусом, с другой стороны – жилыми домами. Маленькая, закрытая по своей сути территория с абсолютно отсутствующим трафиком прохожих. Это непроходное место, - заявила адвокат.

В зале суда звучал аргумент о том, что преподаватель колледжа пригласила прессу. Этот довод сторона защиты опровергает. На представленной видеозаписи нет ни одной камеры телеканалов или людей с логотипом прессы. Запечатлён лишь один человек в маске, который не задаёт вопросы и никак не контактирует с самим преподавателем. Возможно, это студент или сотрудник колледжа, отметил Низовкина.

Несмотря на доводы защиты, Октябрьский районный суд признал педагога виновной по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октября в соцсетях появилось тревожное сообщение студентов Бурятского аграрного колледжа имени Ербанова. Учащиеся утверждали, что здание, в котором они обучаются, отдают Байкальскому колледжу недропользования, а их переводят в БГСХА. Рассказывали, что общежитие также отдадут колледжу недропользования, а их отправят в общежитие академии.

Позже информацию в правительстве Бурятии опровергли: «Никаких решений об объединении Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования, а также о ликвидации Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова нет».

Здесь добавили, что главой Бурятии Алексеем Цыденовым приняты два решения, которые «призваны создать максимально комфортные условия для учебы студентов». Первое - содействовать расширению Авиационного техникума в связи с нехваткой кадров на Улан-Удэнском авиационном заводе; второе - выделить финансирование в размере 50 млн рублей Байкальскому колледжу недропользования для поиска помещений и последующего переезда с ныне занимаемых площадей.

Что касается разговоров об объединении колледжей, то в правительстве сообщили, что всё это на уровне идеи.

- В рамках стоящих перед правительством задач по расширению авиатехникума в правительство республики поступила идея об объединении образовательных учреждений: Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования, а также использования возможностей Агротехнического колледжа Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. Филиппова. Глава Бурятии поручил изучить данный вопрос с учётом всех мнений, - отмечали в правительстве.
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