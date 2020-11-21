Ещё 274 человека подхватили коронавирус в Бурятии

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 21 ноября зарегистрировано 16 740 случаев заражения COVID-19.
За минувшие сутки коронавирус подтверждён у 274 человек. Напомним, накануне был поставлен рекорд - 275 человек за сутки.
57% (9546) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 274 новых случаев COVID-19: 228 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 8360 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 159 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Всего выздоровели от COVID-19 – 11205 человек, в том числе за сутки 349. Дополнительно снято с наблюдения 976 пациентов.
В стационарах республики получают лечение 2195 пациентов с коронавирусом (из них детей - 32), с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1679. В отделениях реанимации находится 106 пациентов (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ - 52 пациента (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 34.
Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2826 коек, занято – 2195, свободно - 631 койка. Занятость коечного фонда составляет 77,7%.
Амбулаторное лечение проходят 2996 пациентов с COVID-19, наблюдается 13114 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 344 человек, в том числе за сутки 10 пациентов.
В обсерваторе находится 11 человек.