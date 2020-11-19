В улан-удэнской школе возводят новый пищеблок на 180 мест

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Продолжается реконструкция школы №35



В Улан-Удэ осенью 2020 года началась реконструкция школы №35, после которой в одной из старейших школ города появится обеденный зал на 180 посадочных мест. Его строительство ведется в рамках плана социального развития центров экономического роста Бурятии.



- Пристраиваемый пищеблок располагается на территории земельного участка, принадлежащего школе №35 в Октябрьском районе. Проектируемый пристрой примыкает к северному фасаду правого крыла существующей школы, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.



Школа №35 была построена в 1961 году. Сейчас здесь обучается 2525 учеников в 2 смены. Старый пищеблок находился в подвальном помещении и был рассчитан лишь на 90 мест. Благодаря реконструкции школа получит трёхэтажный пищеблок, включающий подвальное помещение. На первом надземном этаже будет расположен обеденный зал на 180 посадочных мест с зоной раздачи готовых блюд. Также при обеденном зале предусмотрены умывальня и моечная столовой посуды. Подаваться пища на первый этаж будет с помощью подъёмника, также предусмотрен подъёмник в моечную для посуды грузоподъёмностью 100 кг.



На строительство школьного пищеблока из средств единой дальневосточной субсидии и республиканского бюджета направят 57 млн рублей. В настоящий момент здесь выполнены работы по устройству сетей водоснабжения, перекрытия 2 этажа и лестницы, колонн 2 этажа. Готовность сетей водоотведения составляет 70%, производится устройство перегородок в подвальном помещении и крыльца.



Подрядчиком выступает ООО «Партнер-Строй-Инвест». Работы планируется завершить в мае 2021 года.



Напомним, реализация плана социального развития центров экономического роста Бурятии стала возможна после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень федеральных округов, согласно которому Бурятия была передана в состав Дальневосточного федерального округа.



В соответствии с планом идёт финансирование ряда городских объектов, в том числе реконструкция городского комбината школьного питания, музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева и СОШ №35. Ранее на средства дальневосточной субсидии для Улан-Удэ приобретены 22 автобуса и проведён капитальный ремонт трамвайных путей. Об этом сообщает городское управление по информационной политике.

