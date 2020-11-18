В Бурятии назвали районы с высоким уровнем коронавируса

Порядка 58% случаев заболеваний приходится на Улан-Удэ
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что в республике сохраняется напряжённая ситуация по заболеваемости коронавирусом.
- В нашей республике в течение октября и за прошедшие две недели ноября сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация. Ежедневно мы регистрируем свыше 200 инфицированных лиц. Традиционное наибольшее число инфицированных отмечается в городе Улан-Удэ – порядка 58%, иногда до 60% приходится, остальные приходятся на все районы, - сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
На сегодня случаи коронавируса зарегистрированы во всех районах. Роспотребнадзор ведёт ежедневный мониторинг заболеваемости, отслеживает каждый район и отмечает динамику по неделям.
- Есть такие районы, в которых уровень заболеваемости значительно превышает среднерайонный уровень. К этим районам относятся Иволгинский район (мы объясняем, это пригородный район, то есть ситуация, которая в городе, практически переносится и на этот район), город Гусиноозёрск в Селенгинском районе (тоже крупный город, с большой численностью населения), сюда относится и город Северобайкальск, относится Кабанский район. В последнее время у нас отмечается ухудшение ситуации в Мухоршибирском и Замкаменском районах, но это буквально за последнюю неделю. Мы эту ситуацию отслеживаем, наблюдаем, посмотрим, как за следующую неделю будет, - рассказала она.
Елена Кузьмина добавила, что на показатели заболеваемости в районе может повлиять, к примеру, возникновение очагов.
- Периодически у нас бывают случаи, которые связаны либо с возникновением очагов, как было в Баргузине. Естественно, он влияет в целом на показатели заболеваемости в районе. На прошлой неделе были увеличения показателей заболеваемости в Окинском районе, Баунтовском районе. Это было обусловлено заболеваемостью работников, которые работают вахтовым методом на предприятиях в данных районах, - подытожила она.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 18 ноября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 15 920. За сутки заразились ещё 270 человек.
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Общество, Фото:
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