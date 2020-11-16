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В Иркутске завершился поиск «мужа» для полярной совы

В Иркутске завершился поиск «мужа» для полярной совы
Общество,  Фото:пресс-служба Иркутского зоосада
Зоологи желают птицам удачи в размножении

В Иркутской области самка полярной совы нашла себе партнёра.

- Ещё в далёком 2010 году полуживую молоденькую птицу люди подобрали на трассе в районе Тулуна и привезли к нам, - сообщает пресс-служба Иркутской зоогалереи. - Жизнь сове тогда спасти удалось, а вот крыло было повреждено безвозвратно, и она осталась жить в зоогалерее.

Через пару лет к ней подселили ещё одну самку с аналогичной историей, а 4 года назад нашёлся и самец. Но «гарема» не получилось, эти птицы живут парами.

- Первая самка даже неслась два раза, всячески пытаясь понравиться кавалеру, но он выбрал себе другую. А она так и жила всё время, грустно поглядывая на чужое счастье, - продолжают рассказ сотрудники зоогалереи. - Но в этом году в наш город прибыл юный одинокий мужчина того же вида, и мы поняли – это шанс для дамы, мечтающей о семье.

Специалисты созвонились с зоосадом, куда прибыл самец, и обговорили детали обмена. Переезд самки на новое место жительства к будущему партнёру состоялся. Судя по информации от принимающей стороны, у пары уже всё складывается вполне гармонично.

- Кстати, 10 лет для крупных сов – это вовсе не почтенный возраст, как может показаться, а как раз самый расцвет сил, ведь живут они долго, лет 30 точно, а при хорошем уходе и того больше, - пояснили в зоогалерее.
птицы Иркутск зоопарк
 
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