«Это вы неадекватные!»: В Бурятии пассажирка без маски закатила скандал

Скандалистку уговаривали надеть маску всей маршруткой
Жители Бурятии активно обсуждают видео скандала, произошедшего в маршрутке. Пассажирка категорически отказывалась надевать маску, утверждая, что так ей тяжело дышать. Видео из маршрутного автобуса выложили в паблике «Аноним 03», на данный момент ролик удалён, но его перепостили в других группах.
На видео запечатлена реакция после просьбы водителя, чтобы пассажирка надела маску. Водитель отказывался ехать, пока женщина не выполнит обязательное требование. Маршрутчик даже лично сходил и купил для неё маску, но скандалистка ни в какую не соглашалась.
Пассажирке предлагали выйти, но она наотрез отказывалась. Когда автобус всё же поехал, уговаривать кричащую в ответ женщину начали почти все пассажиры.
- Надо бороться с такими людьми! – резко высказалась антимасочница.
- С вами? – поинтересовался кто-то из пассажиров
- С вами! – криком ответила капризная пассажирка. – Какой-то ужас.
- Вот вы и есть дикий ужас, - сказала другая пассажирка.
- У вас случайно справки нет? Вы адекватная? – поинтересовалась ещё одна женщина у скандалистки.
- Это вы неадекватные, намордники одели, у вас гипоксия головного мозга, кислородное голодание, - ответила женщина, чем вызвала смех среди пассажиров.
Затем она заявила, что пожалуется на водителя из-за того, что он пытался её высадить из автобуса. Вредная пассажирка настаивала на том, что на это нет законных оснований, однако другие пассажиры утверждали обратное.
Отметим, с 9 октября в Улан-Удэ работают мобильные группы, которые проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. За пассажиров без масок штрафы выписывают как раз водителям.
- Водители привлекаются не только, если они нарушают масочный режим, но и если пассажиры в салоне едут без маски. Поэтому хотелось бы до пассажиров довести требование о необходимости ношения маски в течение всей поездки, об ответственном подходе по отношению к себе, к другим пассажирам, к водителю, который в конечном счёте несёт ответственность за нарушение антиковидных мер, - говорил начальник отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту Улан-Удэ Сергей Будагаев.
В комментариях к видеозаписи жители Бурятии осуждают неуступчивую женщину. Некоторые предложили сразу вызвать на место полицию. Также пользователи дают ей нелестные оценки, вроде «истерички».
Пользователи пишут:
«Она бы посмотрела своими глазами, что в больнице творится, тогда бы точно маску одела и сопела в тряпочку»,
«Люди поймут только тогда, когда переболеют и посмотрят, что творится в стационарах, это очень страшно. Я работаю с ковидом и вижу это каждый день, как страдают пациенты и как тяжело бороться с этой болезнью! Неужели так трудно надеть маску?»
«Пандемия, люди умирают, видимо, у неё никто не болеет, поэтому она и ведёт себя так, а когда петух в жопу клюнет, побежит в аптеку за масками»,
«Ведь водитель сам пошёл для неё маску купил, а она могла одеть её без этого скандала до своей остановки».
На сегодня в Бурятии действует всеобщий масочный режим. Носить маски жители республики должны не только в общественных местах: магазинах, транспорте, но и на рабочих местах.
В конце октября врач снял видео для ковид-диссидентов из стационара Улан-Удэ, рассказав о своих трудовых буднях.
«Это вы неадекватные!»: В Бурятии пассажирка без маски закатила скандал
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