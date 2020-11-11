В Улан-Баторе введён трёхдневный карантин

У водителя, пересёкшего границу через пограничный переход «Кяхта – Алтанбулаг», подтвердился коронавирус



11 ноября в Монголии государственная чрезвычайная комиссия провела экстренное заседание, на котором решено было ввести в Улан-Баторе трёхдневный карантинный режим с сегодняшнего дня. Причиной стал подтверждённый случай коронавирусной инфекции у водителя международного автомобильного сообщения, приехавшего из России и недавно вышедшего из обязательной изоляции, и члена его семьи. Властями будут предприняты оперативные меры по выявлению контактировавших лиц с инфицированными гражданами. С 16 ноября будет закрыт погранпункт с Бурятией.



Начиная с сегодня приостановлена деятельность всех дошкольных, общеобразовательных, профессиональных, высших учебных заведений и центров обучения в столице Монголии. В связи с этим началось дистанционное обучение учащихся школ и ссузов. Телеуроки для школьников будут транслироваться по Монгольскому общественному телевидению и размещены в Интернете.



Кроме того, движение автомобильного и железнодорожного транспорта из Улан-Батора полностью перекрыто. Однако движение в столицу в настоящее время открыто.



Также временно запрещено проведение культурных, развлекательных и общественных мероприятий. ГЧК рекомендует гражданам избегать общественных мест, соблюдать меры предосторожности и носить маски.



Государственным учреждениям настоятельно рекомендовано предоставить возможность матерям и отцам с детьми в возрасте до 12 лет работать из дома, а частные компании также призывают последовать рекомендациям.



По состоянию на 11 ноября общее число случаев коронавирусной инфекции в Монголии увеличилось до 382, а число выздоровевших остается на прежнем уровне – 317 человек. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

