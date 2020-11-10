В Иркутской области проведут фестиваль имени Александры Пахмутовой

Общество, Фото: пресс-служба президента РФ

Мероприятие проведут в честь 65-летия Братска



9 ноября свой день рождения отметила почётный гражданин города Братска и известный композитор Александра Пахмутова. Мэр города Сергей Серебренников поздравил народную артистку с праздником. В этом году в честь 65-летнего юбилея Братска пройдёт фестиваль имени Александры Пахмутовой «Главное, ребята, сердцем не стареть».



Впервые Александра Пахмутова познакомилась с Братском в 1962 году, когда вместе с мужем и соавтором Николаем Добронравовым, поэтом Сергеем Гребенниковым и певцами Иосифом Кобзоном и Виктором Кохно была направлена от ЦК комсомола в творческое турне по городам и молодёжным стройкам Сибири. Итогом творческой поездки стал цикл «Таежные звезды», состоящий из 13 песен. Эти песни знают и любят братчане, они известны по всей стране и исполняются и сейчас.



Александра Пахмутова поблагодарила братчан за организацию фестиваля.

- Дорогие братчане, спасибо за то, что у вас будет вот такой фестиваль под названием «Главное, ребята, сердцем не стареть». Мы хорошо помним Братск, всех помним, - сказала Александра Пахмутова.



- Пока будут жить наши песни о Братске, будет жива и память обо всех этих людях, что создали Братск, - отметил Николай Добронравов.



Проведение фестиваля сегодня обсудили на совещании глава города Сергей Серебренников, начальник департамента культуры администрации Братска Евгений Гудков и генеральный директор агентства «Комсомольская правда-Байкал» Станислав Гольдфарб.



- За основу мы взяли книгу «Сибирь за песнями». Сам концерт будет записываться в Иркутском областном музыкальном театре, на данный момент мы хотим исполнить порядка 24 песен. Всего будет четыре трансляции концерта, первая из них стартует 12 декабря, - рассказал Станислав Гольдфарб. - Подготовка идёт полным ходом. Знаем, что в Братске тоже готовятся в фестивалю.



По словам Евгения Гудкова, уже восемь коллективов четырёх культурно-досуговых учреждений города планируют участвовать в фестивале. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.



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