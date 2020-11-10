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В Бурятии продолжается социальный проект «Мечта ветерана»

В Бурятии продолжается социальный проект «Мечта ветерана»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Неравнодушные люди уже помогли осуществить 12 пожеланий старшего поколения

На площадке всероссийского социального проекта «Мечта Ветерана» продолжают исполнять заветные желания инвалидов, участников Великой Отечественной войны, блокадников и тружеников тыла из Бурятии. Специалистами территориальных отделов и подведомственных учреждений минсоцзащиты республики в мае-июне были размещены 18 заявок о мечтах ветеранов и 12 из них уже сбылись.

93-летнему Хлебникову Виктору Петровичу из города Гусиноозёрск, мечтающему о замене линолеума в квартире и ремонте в ванной комнате, собрано 54769 рублей, но ремонт отложен в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции. 92-летней Манзаровой Долгор Базыровне из Улан-Удэ, мечтающей о замене двух окон и балконной группы, собраны 60008 рублей. Имегенову Владимиру Артемьевичу из Тункинского района, мечтающему о ноутбуке для общения с родственниками по скайпу, собрано 30168 рублей. Скоро фотоотчёты об исполнении их мечты будут размещены на площадке проекта.

Также осуществлены мечты ветеранов Галушина Андрея Евлампьевича из села Малый Куналей, Самойленко Николая Семеновича из города Каменск, Серебрянникова Михаила Демьяновича из Улан-Удэ, Прасковой Анастасии Андреевны из села Клюевка Прибайкальского района, Колесникова Николая Акимовича из города Бабушкин, Сдобновой Нины Степановны из села Бичура.

Как сообщалось ранее, благодаря неравнодушным людям сбылась мечта 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Лазаря Анисимовича Афанасьева из Кяхтинского района. Лазарю Анисимовичу на собранные средства приобретена коляска, оснащённая независимой подвеской с амортизатором, отличающаяся повышенным комфортом, удобством и безопасностью езды. В Селенгинском районе сбылась мечта 90-летней Расторгуевой Татьяны Амосовны, получившей новенький телевизор. В Хоринском районе осуществлены две мечты 90-летней Михайловой Матрены Маркеловны. Она повидалась со своей верной подругой юности и послушала песни в исполнении коллектива «Рябинушка».

Как сообщает пресс-служба минсоцзашиты, остались ещё 5 неосуществленных желаний инвалидов и участников Великой Отечественной войны, блокадников и тружеников тыла из Бурятии.

Напомним, что более 50 регионов нашей страны очень активно откликнулись на проект, и на сегодня в России исполнены более 100 пожеланий ветеранов.
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