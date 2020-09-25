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В Бурятии исполнили две мечты труженицы тыла

В Бурятии исполнили две мечты труженицы тыла
Общество,  Фото:egov-buryatia.ru/minsoc/
Благотворительный проект помог Матрёне Маркеловне пообщаться с давней подругой, которая живёт в Москве

В рамках всероссийского благотворительного проекта «Мечта ветерана» отдел социальной защиты населения по Хоринскому району исполнил две мечты труженицы тыла, ветерана труда Матрены Маркеловны Михайловой. Много лет Матрена Маркеловна вспоминала свою верную, любимую подругу юности Зинаиду Прокопьевну Королеву, которая уехала к дочери в Москву. Жительница Бурятии мечтала встретиться с подругой, поговорить, вспомнить молодые годы.

- И вот, неожиданно, проект «Мечта ветерана» помог встретиться, увидеть друг друга, поговорить и даже вспомнить и спеть песни далекой юности. Пусть встреча проходила в онлайн-режиме по видеосвязи, и всё же, сколько было восторга, счастья, живого общения и слез радости, - отметили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

Ещё одна мечта Матрёны Маркеловны осуществилась совсем недавно. Она давно мечтала послушать песни в исполнении знаменитого коллектива «Рябинушка». Они участники всех районных мероприятий, всероссийского конкурса вокальных хоровых коллективов в городе Сергиев Посад, победители республиканского конкурса «Поединок хоров». Много раз ей приходилась читать на страницах районной газеты «Удинская новь» о вокальной группе ветеранов «Рябинушка», но в силу возраста не могла побывать на их концерте.

Для труженицы тыла «Рябинушка» поставила персональный мини-концерт с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Родилась Матрёна Маркеловна 10 января 1930 года в селе Тужинка Еравнинского района в большой и дружной семье, которая, несмотря на трудное время, подняла на ноги 9 детей. Уже после 3 класса пришлось помогать родителям в нелёгком чабанском труде. Когда началась Великая Отечественная война, руководство колхоза доверило одиннадцатилетней девочке работу поваром на полевом стане, а затем она стала одной из лучших доярок.

В 1948 году переехала в село Зун-Хурай, где ей пришлось познать нелегкий труд сучкоруба. Затем её перевели в Верхне-Удинский ЛПХ в Хоринск, где Матрена Маркеловна добросовестно трудилась и оттуда ушла на заслуженный отдых в 1980 году.

Она награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», почётными грамотами.
труженики тыла
 
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