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За неделю в роддоме Улан-Удэ появилось 126 детей

За неделю в роддоме Улан-Удэ появилось 126 детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Мальчиков родилось больше, чем девочек

В республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ со 2 по 8 ноября состоялось 126 родов. На свет появилось 66 мальчиков и 60 девочек, сообщается на странице роддома в соцсети.

Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее состоялось 117 родов, из которых одна двойня. На свет появилось 73 мальчика и 45 девочки.
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