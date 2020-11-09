Мальчиков родилось больше, чем девочек
В республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ со 2 по 8 ноября состоялось 126 родов. На свет появилось 66 мальчиков и 60 девочек, сообщается на странице роддома в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее состоялось 117 родов, из которых одна двойня. На свет появилось 73 мальчика и 45 девочки.
За неделю в роддоме Улан-Удэ появилось 126 детей
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