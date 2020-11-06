Поздравления с днём рождения принимал Иннокентий Шилкин из Горячинска
Участнику Великой Отечественной войны Иннокентию Константиновичу Шилкину из села Горячинск Прибайкальского района Бурятии исполнился 101 год. День рождения ветеран праздновал дома, в кругу семьи, так как коррективы в планы именинника внесла пандемия новой коронавирусной инфекции. Хотя всё село помнит, как в прошлом году его со столетним юбилеем в сельском доме культуры, кроме родных и близких, поздравляли и дарили свои песни ансамбли «Мелодия» из Турунтаева и «Берегиня» из Горячинска.
Однако Иннокентий Константинович и в этом году не остался без внимания родных и близких людей, социальных служб, администрации сельского поселения, Прибайкальской районной администрации и многих других неравнодушных граждан.
- Жизнь Иннокентия Константиновича вместила и нелёгкое детство, и военное лихолетье, и послевоенный труд. Иннокентий Константинович на склоне лет не одинок: рядом с ним постоянно проживает дочь, а внуки, правнуки и праправнук не забывают своего деда-героя, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В Бурятии ветерану Великой Отечественной исполнился 101 год
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