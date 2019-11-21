Долгожитель живёт в Горячинске
В Бурятии 100-летний юбилей отметил Иннокентий Константинович Шилкин из села Горячинск Прибайкальского района.
Односельчане решили отпраздновать юбилей в сельском Доме культуры. Несмотря на свой преклонный возраст, Иннокентий Константинович под аплодисменты зала вышел на сцену и поблагодарил всех за организованный для него праздник.
Поздравить земляка с круглой датой пришли все, кто знает юбиляра. В честь юбиляра звучали песни в исполнении ансамблей «Берегиня» и «Мелодия». В слайдах и инсценировках была показана вся жизнь Иннокентия Константиновича: нелегкое детство, военное лихолетье, послевоенный труд.
Вспомнили и ушедшую из жизни вторую половину, Анну Степановну, с которой прожили долго и вместе воспитали трёх детей. Сейчас Иннокентий Константинович проживает вместе с дочерью, радуют его внуки и правнуки, а совсем недавно у него появился праправнук.
Юбиляру вручили поздравительные открытки от президента Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова. Также долгожителю вручили сертификат на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Житель Бурятии отметил 100-летие
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