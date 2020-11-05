В Бурятии завершилось учение «Селенга-2020». Видео









Руководитель учения генерал-майор Руслан Абдулхаджиев и начальник штаба Сухопутных войск Вооружённых сил Монголии бригадный генерал Лхамжийонцогойбаяр поблагодарили военнослужащих за высокую выучку и профессионализм.



Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев отметил «высокую динамику развития взаимодействия вооружённых сил России и Монголии в военной и военно-технической сферах».



Торжественные мероприятия, посвящённые закрытию ежегодного совместного учения «Селенга» с участием подразделений вооруженных сил Монголии, состоялись и на полигоне Дойтын Ам (Монголия). Именно практические действия разыгрывала монгольская сторона.



Учение «Селенга-2020» впервые из-за пандемии проходило не в одной стране, а одновременно на двух полигонах России и Монголии с 27 по 31 октября. Мероприятие было направлено на борьбу с международным терроризмом.



От Вооружённых сил России привлекалось около 650 военнослужащих и более 100 единиц техники. Со стороны Вооружённых сил Монголии было задействовано порядка 450 человек и также свыше 100 единиц техники.



Видео, как проходило учение, можно посмотреть



Справка:



Российско-монгольское учение «Селенга» проводится ежегодно с 2008 года. До 2011-го оно представляло собой тактическое учение с боевой стрельбой и называлось «Дархан» (в переводе с монгольского — «Строитель»). В 2011 году мероприятие было переименовано по названию реки, берущей начало в Монголии, протекающей по территории и Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени учение стало иметь антитеррористическую направленность.



В 2019 году учение проходило на полигоне Мунх Хэт в Монголии. Тогда военные из Бурятии и Монголии отработали задачи по совместному уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, защите населённого пункта в приграничном районе.

Руководитель учения генерал-майор Руслан Абдулхаджиев и начальник штаба Сухопутных войск Вооружённых сил Монголии бригадный генерал Лхамжийонцогойбаяр поблагодарили военнослужащих за высокую выучку и профессионализм.Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев отметил «высокую динамику развития взаимодействия вооружённых сил России и Монголии в военной и военно-технической сферах».Торжественные мероприятия, посвящённые закрытию ежегодного совместного учения «Селенга» с участием подразделений вооруженных сил Монголии, состоялись и на полигоне Дойтын Ам (Монголия). Именно практические действия разыгрывала монгольская сторона.Учение «Селенга-2020» впервые из-за пандемии проходило не в одной стране, а одновременно на двух полигонах России и Монголии с 27 по 31 октября. Мероприятие было направлено на борьбу с международным терроризмом.От Вооружённых сил России привлекалось около 650 военнослужащих и более 100 единиц техники. Со стороны Вооружённых сил Монголии было задействовано порядка 450 человек и также свыше 100 единиц техники.Видео, как проходило учение, можно посмотреть по ссылке Российско-монгольское учение «Селенга» проводится ежегодно с 2008 года. До 2011-го оно представляло собой тактическое учение с боевой стрельбой и называлось «Дархан» (в переводе с монгольского — «Строитель»). В 2011 году мероприятие было переименовано по названию реки, берущей начало в Монголии, протекающей по территории и Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени учение стало иметь антитеррористическую направленность.В 2019 году учение проходило на полигоне Мунх Хэт в Монголии. Тогда военные из Бурятии и Монголии отработали задачи по совместному уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, защите населённого пункта в приграничном районе.

На полигоне Восточного военного округа Бурдуны в Кяхтинском районе Бурятия прошла церемония закрытия совместного российско-монгольского учения «Селенга-2020».- Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением коронавируса, совместное учение прошло на высшем уровне. Были апробированы новые методы и способы борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, - говорится в сообщении Восточного военного округа.На торжественном мероприятии были спущены государственные флаги и исполнены гимны стран-участниц учения. Отличившихся военнослужащих наградили медалями минобороны России «За укрепление боевого содружества», грамотами и ценными подарками.