Военные Бурятии и Монголии провели учения «Селенга-2020». Видео









Впервые на учении «Селенга» российские военнослужащие использовали современные средства разведки и комплексы беспилотной авиации. Они собирали данные для реактивной, ствольной артиллерии и танковых подразделений ВВО.



Системы залпового огня «Торнадо-Г» и самоходные артиллерийские установки «Акация» уничтожили пункты управления, склады с боеприпасами, и системы ПВО условного противника. С воздуха прикрывали штурмовики Су-25 «Грач» и ударные вертолёты Ми-24.



Затем для поражения остаточных целей и отходящих групп «противника» в бой вступили штурмовые отряды танковых и мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии.



- В ходе практических действий на тактическом поле применялась тактика, используемая в современных вооружённых конфликтах, в частности, стрельба танков Т-72Б с закрытых огневых позиций по целям на максимальной дальности, - отмечают в Восточном военном округе.



Мобильные группы радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа показали коллегам из Монголии эффективность применения средств радиоэлектронного подавления каналов управления беспилотниками условного противника, с помощью новейшей станции помех «Поле-21». Военнослужащие подавили каналы привязки беспилотников к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.



Разведывательные подразделения продемонстрировали комплексное прикрытие колонны боевых машин в ходе марша от организации засад и нападения диверсионных подразделений условного противника.



Кроме этого, участники учений в онлайн-режиме продемонстрировали навыки преодоления минного поля и рва с помощью танкового мостоукладчика, а также эвакуацию раненых с поля боя беспосадочным способом на внешней подвеске вертолёта Ми-8 АМТШ.



Впервые на учении «Селенга-2020» военнослужащие выполнили новейшие тактические приёмы на армейских мотовездеходах и мотоциклах высокой проходимости. Используя штатное вооружение, военнослужащие дезориентировали отступающую группу условных боевиков, вынудив его переместиться на выгодные рубежи.









По защищённым каналам радио и видеосвязи оперативная группа ВС Монголии, которая наблюдала за ходом событий на территории России, передала координаты передвижения групп неприятеля своим подразделениям, которые в свою очередь на полигоне «Дойтым Ан» разгромили условных боевиков.



На совместном российско-монгольском учении «Селенга-2020» были задействованы танковые и мотострелковые подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, общей численностью порядка 650 человек и более 100 единиц техники.



Войска Вооружённых сил Монголии задействовали на своем полигоне около 450 человек и более 100 единиц автомобильной и механизированной техники.





На полигоне Бурдуны в Кяхтинском районе Бурятии завершился основной этап российско-монгольского учения «Селенга-2020». В розыгрыше тактических действий приняли участие подразделения Восточного военного округа (ВВО) и оперативная группа Вооружённых сил Монголии.Особенностью совместного учения стал розыгрыш тактических эпизодов российской и монгольской стороной, каждой на своих полигонах с использованием онлайн-наблюдения за ходом практических действий. Веб-камеры были расположены на разных учебных точках, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.