В Иркутске школьники развлекались, накладывая камни на рельсы

Таким образом школьники развлекались на каникулах



30 октября на железнодорожном перегоне «Академическая- Кая» в Иркутске дети накладывали на рельсы камни. Сообщение об этом поступило транспортным полицейским.



Установлено, что трое учащихся одной из общеобразовательных школ города Иркутска, пытаясь разнообразить свой досуг во время осенних каникул, решили накладывать на железнодорожные рельсы камни, находившиеся рядом на насыпи.



Ребята подвергали опасности не только себя, но и пассажиров, следовавших в поездах. В отношении родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте







