У детей победу одержал ансамбль шумовых инструментов «Калинка»
Подведены итоги IV краевого заочного конкурса исполнителей на народных традиционных инструментах «Забайкальские наигрыши». Его участниками стали самодеятельные коллективы и солисты из Балейского, Нерчинско-Заводского, Приаргунского, Улётовского районов Забайкальского края и города Шилки. Участники конкурса присылали организаторам видео своих выступлений и состязались в трёх номинациях: «Дети, «Взрослые исполнители» и «Профессиональное исполнительство».
В номинации «Дети» победителем стал детский ансамбль шумовых народных инструментов «Калинка» (руководитель Нина Богодухова) из села Доронинск Улетовского района. В категории «Профессиональное исполнительство» победу одержал муниципальный коллектив «Родные напевы» районного центра досуга из поселка Приаргунск.
В номинации «Взрослые исполнители» лучшими стали Владимир Беспоясов из села Нерчинский Завод и Пётр Страмилов из посёлка Ленинский Улетовского района. Победителям этой категории уже более 80 лет, но, несмотря на преклонный возраст, Владимир Беспоясов и Пётр Страмилов активно увлекаются игрой на гармони, радуя окружающих виртуозной музыкой. Петра Страмилова владению этим музыкальным инструментом обучил дядя. В годы войны умение играть на гармони считалось престижным и было очень популярным. Инструмент Владимира Беспоясова – это семейная реликвия, передаваемая из поколения в поколение. Владимир Васильевич научился играть на гармони от отца и с тех пор исполняет уникальные семейные наигрыши.
Список всех лауреатов конкурса размещен на официальном сайте учебно-методического центра культуры и народного творчества региона Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
80-летние гармонисты победили в конкурсе «Забайкальские наигрыши»
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