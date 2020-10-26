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Улан-удэнский ФСК может начать приём онкобольных

Улан-удэнский ФСК может начать приём онкобольных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
О такой возможности заявил глава Бурятии

В Улан-Удэ в Физкультурно-спортивном комплексе (ФСК) могут развернуть стационар для приёма онкобольных пациентов. Об этом накануне заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- ФСК мы рассматриваем не для ковидных больных. У нас есть химиотерапия для окнобольных, где люди приходят, получают капельницу и какое-то время находятся под присмотром врача. И другие виды амбулаторного лечения, не ковидного – подчёркиваю. Другие болезни у нас никуда не ушли, с ними тоже надо бороться, людям надо создавать условия. Мы смотрим различные варианты, как оказывать всю необходимую медицинскую помощь, повторюсь, не только ковидную, - сообщил Алексей Цыденов.

Также он сказал, что идут переговоры с министерством обороны о возможности развёртывания мобильного госпиталя, поскольку построенный летом стационар уже полностью занят.

- Поэтому ищем возможные варианты. Нужно не только лечиться, в первую очередь, нужно соблюдать меры предосторожности. Система здравоохранения лечит, но человек заражается в обществе и в социуме. Поэтому важно, чтобы люди соблюдали все требования безопасности: масочный режим, социальную дистанцию, дезинфекцию рук и поверхностей, минимум контактов, минимум общения. Это важно для всех, не только для взрослых, и для детей тоже, - подытожил Алексей Цыденов.

По его словам, дети зачастую не носят маски. Если они заболевают коронавирусом, то, как правило, переносят его в лёгкой форме, однако от них заражаются старшие родственники, которые переносят болезнь уже намного тяжелее.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 26 октября в Бурятии зарегистрировано 10 467 случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 217 человек – это новый печальный рекорд. Умерли 134 пациента, в том числе накануне сразу семь – такого раньше ещё не было

физкультурно-спортивный комплекс коронавирус онкология
 
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