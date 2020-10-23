До 1 марта медико-социальная экспертиза будет проводится в заочной форме
В России ступил в силу временный порядок признания инвалидом. Теперь инвалиду не надо обращаться в органы медико-социальной экспертизы по вопросу переосвидетельствования. В период с 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года инвалидность будет продлена автоматически путём продления ранее установленной группы инвалидности (категории «ребёнок-инвалид»), причины инвалидности, а также будет разработана новая индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида (ребёнка-инвалида), включающая ранее рекомендованные реабилитационные и абилитационные мероприятия.
В соответствии с постановлением правительства России от 16 октября 2020 года №1697, в период действия временного порядка признания инвалидом:
- автоматическое продление инвалидности будет осуществлено сроком на 6 месяцев и установлено с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании;
- детям, которым при предыдущем освидетельствовании была установлена категория «ребёнок-инвалид», при достижении ими до 1 марта 2021 года возраста 18 лет, будет установлена I, II либо III группа инвалидности на основании сведений, имеющихся в протоколе МСЭ о последнем освидетельствовании.
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и ИПРА инвалида (ребёнка-инвалида) будет направляться гражданам заказным почтовым отправлением.
По вопросам действия временного порядка признания лица инвалидом необходимо обращаться в главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Бурятия по телефонам горячей линии: 8-983-438-35-81, 8(3012)37-11-84, 8(3012)37-11-93, 8(3012)37-11-76; электронная почта: [email protected] Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В России начал действовать временный порядок признания лица инвалидом
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