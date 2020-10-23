В Бурятии новый рекорд по числу заражённых коронавирусом

Коронавирус набрал в Бурятии невиданные темпы
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 23 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 9822. Из них по Улан-Удэ – 6324 (64% от общего числа инфицированных).
За минувшие сутки заразились 212 человек, что стало новым рекордом. Как сообщал «Байкал-Daily», прежним рекорд – 207 заражённых, такой прирост был днём ранее. Темпы заболевания резко взлетели в последние дни: 18 октября зарегистрировано +139 больных, 19 октября +155 , 20 октября +172, 21 октября + 190, 22 октября + 207, и вот сегодня побит очередной печальный антирекорд.
Из новых 212 случаев заболевания 190 зарегистрированы в Улан-Удэ. 45 человек были обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.
- Заболевшие связывают своё заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проездом в общественном транспорте с нарушением масочного режима и с неиспользованием антисептиков, - сообщили в республиканском оперштабе.
За всё время успешно завершил лечение и выписался из больниц 7071 человек, или 71%. В том числе накануне выздоровели 107 пациентов.
Умерло с начала пандемии 119 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее скончались четверо больных, все старше 60 лет.
На сегодня проходят лечение в инфекционных стационарах республики 1788 больных. Из них 24 ребёнка, состояние детей удовлетворительное.
На амбулаторном лечении находятся ещё 844 пациента.
- В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2233 коек, занято – 1943, в том числе с лабораторно подтверждённым коронавирусом – 1788, свободно 290 коек. Занятость коечного фонда составляет 87%, - уточнили в оперштабе.
Круг контактных лиц составляет 4777 человек.
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Общество, Фото:
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