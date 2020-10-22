Здесь заболели более 140 человек
Прокуратурой Бурятии начата проверка информации о вспышке коронавируса в Бабушкинском психоневрологическом интернате. Проверка организовала после публикации информации в СМИ, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Как сообщал «Байкал-Daily», положительные результаты выявлены у 143 человек, проживающих в интернате, из них 43 человека госпитализированы в Кабанскую центральную районную больницу. Людей с температурой изолировали. Организовано необходимое лечение совместно с учреждением здравоохранения.
«В учреждении работает персонал, прошедший тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции», - отметили в министерстве социальной защиты населения Бурятии.
Ситуация находится на контроле, уверили здесь.
Прокуратура Бурятии проверит информацию о вспышке коронавируса в интернате
Общество, Фото:
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