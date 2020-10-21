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В Бурятии будут выявлять лучшего лесного пожарного

В Бурятии будут выявлять лучшего лесного пожарного
Общество,  Фото:РАЛХ
Для этого построили специальную площадку

В Бурятии выявят лучшего лесного пожарного. Об этом сообщил сегодня руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков во время встречи с зампредом правительства по вопросам безопасности Петром Мордовским.

Специально для этого была построена спортивная площадка. В следующем году она станет местом испытаний для пожарных-десантников, которые претендуют на звание лучшего в Бурятии.

- В следующем году мы планируем провести впервые в республике конкурс на лучшего лесного пожарного, поэтому подготовили полосу препятствий уже сейчас. Конкурсанты продемонстрируют владение лесными огнетушителями, бензопилами и мотопомпами, преодолевая барьеры, которые имитируют лесные завалы. Полоса и действия на ней будут приближены к реальным условиям работы по тушению пожаров, - рассказал Григорий Сердюков.

Также Григорий Сердюков рассказал о нововведениях в работе региональной диспетчерской службы. Так, с недавнего времени фотографии с лесных фотоловушек централизованно поступают в РДС.

- Это делается для того, чтобы разгрузить лесничества. Иногда в районах выключают свет, либо есть неполадки с интернетом, и лесники не смогут оперативно отреагировать. Наши операторы также оперативно направляют информацию в лесничество для дальнейшей работы, - рассказал Григорий Сердюков.

Помимо этого, был продемонстрирован беспилотник, который уже применяется для патрулирования лесов и выявления нелегальных пунктов приёма и отгрузки древесины, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

- Такую технологию просто необходимо внедрять, тем более, если уже с первых полётов мы видим эффективность. Это один из шагов для декриминализации лесной отрасли в республике, - отметил Пётр Мордовской.


РАЛХ
 
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