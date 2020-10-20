Победителями первого тура стала команда гимназии №33
17 октября состоялся первый онлайн-тур городского интеллектуального турнира «Знатоки». Команды состязались в «Интеллектуальном многоборье»: им были предложены задания на смекалку; ассоциативное, логическое и творческое мышление; общую эрудицию и быстроту реакции.
В первом туре «Знатоков» приняло участие 11 команд общеобразовательных учреждений города: гимназий №14 и №33; школ №49, №32, №25, №26, №46; лицея №27; республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.
По результатам «Интеллектуального многоборья» первое место досталось команде «Забайкальские муравьи» гимназии №33 (капитан Бокарев Артём, руководитель Шестаков Артемий Анатольевич). Второе место заняла команда «Клио» РБНЛИ №1 (капитан Раднаев Булат, руководитель Санжиева Елена Викторовна). Третьей стала команда «Гелиос» СОШ №49 (капитан Афанасьев Николай, руководитель Васильева Елена Салимовна).
Впереди ещё четыре тура «Знатоков»: второй тур «Что? Где? Когда?», третий тур «Брейн-ринг», четвёртый тур «Своя игра» и пятый тур «Эрудит-квартет». Победители турнира получат путёвку на открытое первенство Бурятии по интеллектуальным играм, минуя первенство города Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
В Улан-Удэ стартовал интеллектуальный турнир «Знатоки»
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