Байкальский заповедник получил специальный диплом на всероссийском конкурсе







Также на фестивале диплом получил Туристский информационный центр Бурятии за ролик «Бурятия – волшебная сторона Байкала» в номинации «Презентация территорий (регионы России)». Видео снималось в том числе на территории заповедника.











Байкальский заповедник и ООО «Киностудия Атлас Медиа» получили на всероссийском фестивале-конкурсе туристического видео диплом за первое место в номинации «Экологический туризм и природа» (категория – документальные фильмы).Специальный диплом был получен за 30-минутный фильм «Байкал заповедный» о Байкальском государственном природном биосферном заповеднике.