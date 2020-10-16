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Байкальский заповедник получил специальный диплом на всероссийском конкурсе

Байкальский заповедник получил специальный диплом на всероссийском конкурсе
Общество,  Фото:скриншот
В заповеднике был снят документальный фильм

Байкальский заповедник и ООО «Киностудия Атлас Медиа» получили на всероссийском фестивале-конкурсе туристического видео диплом за первое место в номинации «Экологический туризм и природа» (категория – документальные фильмы).

Специальный диплом был получен за 30-минутный фильм «Байкал заповедный» о Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. 


Также на фестивале диплом получил Туристский информационный центр Бурятии за ролик «Бурятия – волшебная сторона Байкала» в номинации «Презентация территорий (регионы России)». Видео снималось в том числе на территории заповедника. 

 



заповедник
 
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