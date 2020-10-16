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Большинство жителей Бурятии вызывают скорую помощь необоснованно

Большинство жителей Бурятии вызывают скорую помощь необоснованно
Общество,  Фото:скриншот
Накануне из 1000 звонков в «скорую» 200 жителей действительно нуждались в экстренной помощи 

Главный врач Территориального центра медицины катастроф республики Вячеслав Тимкин обратился к жителям Бурятии. Он отметил, что количество вызовов на скорую медицинскую помощь растёт.

- Ввиду напряжённой эпидобстановки у нас количество вызовов на скорую медицинскую помощь и на неотложную медицинскую помощь растёт, к сожалению. Это естественно, с одной стороны, это объективная ситуация, которая складывается с заболеваемостью в целом населения. Соответственно, мы сегодня выполняем достаточно большой объём работы и увеличиваем количество бригад, количество операторов по приёму вызовов. При этом необходимо сказать, что вызовы по скорой медицинской помощи в экстренной форме, там, где есть жизнеугрожающее состояние, у нас нисколько не изменилось. У нас обслуживание данных вызовов осуществляется своевременно, при реализации федерального норматива 20-минутной доступности, - рассказал он.

Вячеслав Тимкин добавил, что сегодня количество бригад, работающих на линии, по Бурятии составляет 84.

- Буквально с завтрашнего дня у нас на линии количество бригад будет увеличено путём мобилизации фельдшеров скорой медицинской помощи и водительского состава. Фактически мы увеличили работу диспетчерских отделов, соответственно, увеличиваем количество рабочих мест, что обеспечивает доступность приёма вызовов скорой медицинской помощи. Тем не менее, я бы хотел сказать в части непрофильности обращений за скорой медицинской помощью. У нас, к сожалению, большое количество вызовов проходят как безрезультативные и необоснованные, - сообщил главный врач Территориального центра медицины катастроф республики. 



По его словам, часто население обращается, проезжая мимо непонятных для них ситуаций: вызывает скорую помощь, не подойдя к человеку и не узнав о его состоянии. «И по прибытии бригад этих лиц не оказывается на месте. Как правило, это не повод для вызова скорой медицинской помощи, а отвлечение бригад, достаточно серьезное», - подчеркнул Вячеслав Тимкин.

- Сегодня по Улан-Удэ за прошлый день всего обращений в экстренной форме составило 129 человек, а количество обращений в целом составило свыше 1 тысячи. Если говорить простым языком, по сути дела порядка 200 человек требовало оказания скорой медицинской помощи, все остальные обращения оказались не совсем профильными, - также рассказал главный врач центра.

Кроме того, он перечислил правила вызова «скорой медицинской помощи»:

1. четко и точно ответить на все вопросы диспетчера, принимающего вызов;
2. назвать точный адрес вызова (район города, номер дома и квартиры, номер подъезда и этаж, указать есть ли домофон и работает ли он). Если местонахождение улицы или дома неизвестны, необходимо уточнить пути подъезда, назвать его общеизвестные ориентиры;
3. организовать встречу вызванной бригады у ворот дома или подъезда;
4. Назвать фамилию, пол, возраст больного или пострадавшего. Если данные неизвестны, то необходимо указать его пол и примерный возраст;
5. Описать жалобы больного или пострадавшего, если они есть;
6. Сообщить, кто и с какого номера телефона вызывает скорую помощь;
7. Обеспечить бригаде беспрепятственный доступ к больному или пострадавшему;
8. Изолировать домашних животных, которые могут осложнить оказание помощи;
9. Оказывать содействие в транспортировке больного или пострадавшего в автомобиль скорой помощи;
10. В случае транспортировки больного или пострадавшего в стационар предоставить бригаде скорой медицинской помощи документы больного или пострадавшего (паспорт и страховой полис);
11. Вызовы в садовые участки, лесной массив принимаются с максимально точным указанием местонахождения.
здравоохранение скорая помощь
 
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