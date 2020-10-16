Школьники Бурятии частично вернутся к очному обучению

Сегодня на очередном заседании республиканского оперативного штаба разработаны решения по организации учебного процесса в школах Бурятии. С 19 октября в течение двух последующих недель учащиеся начальных 1-4 классов и выпускных 9 и 11 классов будут обучаться в очном формате.
С 5 по 8 классы, а также 10 классы продолжат обучение в дистанционном режиме. Это касается только тех школ, которые были переведены на дистанционное обучение с 5 октября.
Школам поручено разработать расписание уроков с максимальным разобщением участников учебного процесса. Также сейчас членами штаба рассматривается вопрос о единых сроках каникул для всех школ республики. Ранее районы определяли их самостоятельно.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 14 дней общеобразовательные организации в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозёрске, посёлке Курумкан, сёлах Верхний Саянтуй и Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и на всей территории Иволгинского района перешли на дистанционную форму обучения с 5 октября. Причина – осложняющаяся эпидемиологическа ситуация с коронавирусом.
За этот период в районах с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой медицинскими работниками и эпидемиологами проведены противоэпидемические мероприятия по семейным очагам.