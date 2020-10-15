С горожанкой всё в порядке
В Улан-Удэ нашлась пропавшая 41-летняя жительница Улан-Удэ. В пресс-службе МВД «Байкал-Daily» сообщили, что женщину нашли сегодня в гостях у приятельницы.
С ней всё в порядке.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 2 октября покинула рабочее место на улице Ключевской, и до настоящего времени её местонахождение было неизвестно.
В Улан-Удэ нашли ушедшую с работы женщину
Общество, Фото:
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