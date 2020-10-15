В Бурятии ищут ушедшую с работы женщину

Является уроженкой села Барагхан Курумканского района.





При наличии какой-либо информации о данной гражданке либо её местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(924)011-13-11, 29-24-20 или 102 (112).















Полицейские разыскивают 41-летнюю жительницу Улан-Удэ. Утром 2 октября она покинула рабочее место на улице Ключевской, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.азиатской внешности, на вид 40 лет, среднего телосложения, рост 169 см, волосы чёрные до плеч, глаза карие.шапка вязаная, демисезонное пальто и ботинки чёрного цвета, кофта вязаная чёрная с блёстками. При себе сумка дамская бежевого цвета.