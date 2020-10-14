В Бурятии запустят челлендж, посвящённый матерям

Мамы расскажут о своих буднях в социальных сетях



В Бурятии пройдёт ряд мероприятий, приуроченных ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Все акции состоятся в онлайн-формате.



В социальных сетях в первой декаде ноября будет запущен челлендж «Мамин дневник». В пабликах «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram участникам интернет-марафона надо будет разместить рассказ о буднях в роли мамы с хештегом #маминдневник03 или #минсоцзащитыБурятии. Дополнительная информация об условиях проведения челленджа будет опубликована позже на сайте минсоцзащиты РБ и в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях.



Также в социальных сетях пройдёт онлайн-выставка рисунков «Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе»» с хештегом #мамаврисунках03 и #минсоцзащитыБурятии. Награждение победителей состоится дистанционно. Сроки проведения обоих мероприятий – с 10 по 23 ноября, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.



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