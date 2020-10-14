 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 октября

13 октября

Популярное

В Бурятии запустят челлендж, посвящённый матерям

В Бурятии запустят челлендж, посвящённый матерям
Общество,  Фото:pixabay.com
Мамы расскажут о своих буднях в социальных сетях

В Бурятии пройдёт ряд мероприятий, приуроченных ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Все акции состоятся в онлайн-формате.

В социальных сетях в первой декаде ноября будет запущен челлендж «Мамин дневник». В пабликах «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram участникам интернет-марафона надо будет разместить рассказ о буднях в роли мамы с хештегом #маминдневник03 или #минсоцзащитыБурятии. Дополнительная информация об условиях проведения челленджа будет опубликована позже на сайте минсоцзащиты РБ и в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях.

Также в социальных сетях пройдёт онлайн-выставка рисунков «Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе»» с хештегом #мамаврисунках03 и #минсоцзащитыБурятии. Награждение победителей состоится дистанционно. Сроки проведения обоих мероприятий – с 10 по 23 ноября, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

Возрастное ограничение 0+
день матери социальная защита населения Бурятия акция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии запустят челлендж, посвящённый матерям
В Бурятии запустят челлендж, посвящённый матерям
Общество, 14.10.2020
Мамы расскажут о своих буднях в социальных сетях
В Иркутской области определят «золотую сотню» молодёжи
В Иркутской области определят «золотую сотню» молодёжи
Общество, 14.10.2020
Стартует регистрация на конкурс «Молодёжь Иркутской области в лицах»
Агинчанин выиграл этап детского кубка России по шахматам
Агинчанин выиграл этап детского кубка России по шахматам
Общество, 14.10.2020
Эрдэм Батожаргалов победил среди мальчиков до 11 лет
В Бурятии ракетное соединение отстаивает звание «Ударного»
В Бурятии ракетное соединение отстаивает звание «Ударного»
Общество, 14.10.2020
В ВВО к сдаче зачётов за звание «Ударного» приступили 2 соединения и 18 подразделений
Тяжелоатлеты Иркутской области выиграли 7 медалей первенства России
Тяжелоатлеты Иркутской области выиграли 7 медалей первенства России
Общество, 14.10.2020
Турнир среди юниоров и юниорок проходил в городе Владимир
В Иволгинском дацане сдают экзамены студенты индийского вуза
В Иволгинском дацане сдают экзамены студенты индийского вуза
Общество, 14.10.2020
Сдача экзаменов в Бурятии студентами Гоман дацана проходит впервые
В таёжном высокогорье Бурятии прошли учения связистов
В таёжном высокогорье Бурятии прошли учения связистов
Общество, 14.10.2020
В отдалённом районе военными была развёрнута высокомобильная спутниковая система связи
В Агинском округе перенесли сроки конкурса вокалистов имени Линховоина
В Агинском округе перенесли сроки конкурса вокалистов имени Линховоина
Общество, 14.10.2020
Один ин спецпризов для него учредил Бурятский театр оперы и балета
В Бурятии стартовал конкурс по созданию национальной оперы
В Бурятии стартовал конкурс по созданию национальной оперы
Общество, 14.10.2020
Премьерный показ победившей работы состоится в 2023 году
В Забайкалье развёрнут восьмой моногоспиталь
В Забайкалье развёрнут восьмой моногоспиталь
Общество, 14.10.2020
Он располагается в Могойтуйской больнице
В Бурятии чиновника оштрафовали на 30 тысяч за служебный подлог
В Бурятии чиновника оштрафовали на 30 тысяч за служебный подлог
Общество, 14.10.2020
Он подписал акты о полном благоустройстве стадиона, хотя работы не были завершены
В Бурятии проведут интернет-викторину о старообрядцах
В Бурятии проведут интернет-викторину о старообрядцах
Общество, 14.10.2020
Участниками станут учащиеся республики в возрасте от 14 до 30 лет
Сотрудники Байкальского заповедника применяют в научной деятельности фотоловушки
Сотрудники Байкальского заповедника применяют в научной деятельности фотоловушки
Общество, 14.10.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из заповедника
В Улан-Удэ в магазине подростку продали алкоголь
В Улан-Удэ в магазине подростку продали алкоголь
Общество, 14.10.2020
Продавец будет привлечена к уголовной ответственности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^