В Улан-Удэ рассмотрят варианты поэтапного перехода детей на очное обучение

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Речь идёт о начальных классах, 5, 9 и 11 классах



Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение рассмотреть варианты поэтапного перехода детей на очное обучение - начальных классов, 5 классов, 9 и 11 классов. Об этом сообщается в официальном аккаунте комитета в Instagram со ссылкой на Татьяну Митрофанову, председателя комитета по образованию Улан-Удэ.



Она пояснила, что дистанционная форма обучения, которая действует на сегодня – временная.



- Глава республики Алексей Цыденов дал поручение рассмотреть варианты поэтапного перехода детей на очное обучение - начальных классов, 5 классов, 9 и 11 классов. Сейчас Комитет по образованию обсуждает все возможные варианты очного обучения в городских школах, - сообщила Татьяна Митрофанова.



Также в комитете отметили, что вся достоверная информация о работе школ города, дистанционном обучении размещается на официальных ресурсах комитета по образованию в социальных сетях. «Просим родителей следить за достоверной информацией», - добавили здесь.

