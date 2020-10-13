Речь идёт о начальных классах, 5, 9 и 11 классах
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение рассмотреть варианты поэтапного перехода детей на очное обучение - начальных классов, 5 классов, 9 и 11 классов. Об этом сообщается в официальном аккаунте комитета в Instagram со ссылкой на Татьяну Митрофанову, председателя комитета по образованию Улан-Удэ.
Она пояснила, что дистанционная форма обучения, которая действует на сегодня – временная.
- Глава республики Алексей Цыденов дал поручение рассмотреть варианты поэтапного перехода детей на очное обучение - начальных классов, 5 классов, 9 и 11 классов. Сейчас Комитет по образованию обсуждает все возможные варианты очного обучения в городских школах, - сообщила Татьяна Митрофанова.
Также в комитете отметили, что вся достоверная информация о работе школ города, дистанционном обучении размещается на официальных ресурсах комитета по образованию в социальных сетях. «Просим родителей следить за достоверной информацией», - добавили здесь.
В Улан-Удэ рассмотрят варианты поэтапного перехода детей на очное обучение
Общество, Фото:
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