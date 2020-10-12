Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек
За неделю с 5 по 11 октября в Республиканском перинатальном центре состоялось 98 родов, в том числе 4 двойни. На свет появились 51 мальчик и 47 девочек, сообщили на странице роддома в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее здесь девочке родилось больше, чем мальчиков.
В Улан-Удэ за неделю родилось 4 двойни
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек
Побеги произошли в Усть-Куте и Ангарске
Работы завершаются – устраняются замечания, наносится дорожная разметка, устанавливаются знаки
Также был найден ещё один труп
Конкурс проходил в Иркутской области
Мужчина сбывал наркотики с помощью «закладок»
Они повздорили во время застолья
Дмитрий Дылыков работал в минкультуры Бурятии председателем одного из комитетов
Лесники перекрыли дорогу, чтобы остановить мужчину
Мужчина совершил преступление, когда его пустили погреться в кафе
Гор Испирян исполнил песню британской рок-группы «Queen»
Её тело обнаружили на берегу реки
Назначена ихтиологическая экспертиза
Соответствующее предложение выдвинул региональный Роспотребнадзор
За сутки выявили 171 больного