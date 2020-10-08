В улан-удэнской библиотеке открылся лингафонный кабинет

С 2015 года Центральная городская библиотека работает с мигрантами



В Центральной городской библиотеке имени Калашникова состоялось открытие лингафонного кабинета, оборудование и материалы для которого приобретены на средства гранта администрации Улан-Удэ в сфере культуры и искусства. ⠀

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Проект «Культурный код библиотеки «Диалог национальных культур, или модель межэтнической толерантности» был представлен на конкурс и получил финансовое подкрепление в размере 100 тысяч рублей. ⠀

С 2015 года Центральная городская библиотека работает с мигрантами – здесь создан центр социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов Улан-Удэ. ⠀

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- Так как к нам часто приходят мигранты и мы с ними проводим различные мероприятия, акции, то поняли, что у них есть трудности в изучении русского языка. Поэтому нами было решено написать грант «Русский язык как иностранный». Грант мы выиграли и уже набрали группу, которая в течение месяца будет изучать язык, а потом будут приходить другие граждане с различных диаспор и национальных центров, - рассказала директор Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ Раиса Цыбенова.



Лингафонный кабинет повысит качество обучения, позволит более эффективно использовать учебное время, погрузить обучающихся мигрантов в искусственно созданную иноязычную среду. Сейчас занятия в лингафонном кабинете посещает группа обучающихся из числа мигрантов – представителей РОО «Землячество шэнэхэнских бурят из КНР». ⠀

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- Библиотека делает большое дело, поскольку она включает мигрантов в жизнь той страны, в которой они сейчас живут. Первый поток – шэнэхэнские буряты, с которыми мы связаны исторически. Они приехали на свою историческую родину, работают здесь, живут и хотели бы узнать русский язык. Поскольку часов не так много, задача курсов – научить их бытовым обиходным фразам, чтобы они чувствовали себя уверенно в обычной жизни, - отметила кандидат филологических наук, доцент БГУ имени Банзарова Гунсыма Бадуева. ⠀

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Занятия в лингафонном кабинете проводятся по средам, сообщили в администрации Улан-Удэ.

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