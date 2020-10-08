В Улан-Удэ с дома убрали гомофобную табличку

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября в Улан-Удэ на фасаде дома на улице Солнечная, 10 запечатлели неоднозначную табличку . На ней говорилось: «Курить, сорить и распивать спиртные напитки разрешается идиотам и представителям сексуальных меньшинств».





фото - Аноним 03





Вскоре подобное назвала недопустимым уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

«Гомофобную табличку сняли», - поделились представители паблика, приложив фото-доказательство.











«Полагаю, что выбран сомнительный способ борьбы с мусором, курением и употреблением алкогольных напитков. Само содержание и название размещенных табличек вызывает вопросы и недвумысленно указывает на отличие определенной группы граждан от других. Считаю, что это недопустимо и призываю управляющие компании снять таблички с домов и зданий», - поделилась бурятский омбудсмен.Очевидно, инициаторы размещения такой таблички прислушались к мнениям и сняли табличку. Этим наблюдением в своём канале поделился бурятский феминистский паблик «ЯСВОБОDA».